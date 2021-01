Lukaku fa 50 con l’Inter e si posiziona tra Ronaldo e Vieri

Lukaku – Inter-Crotone – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Romelu Lukaku contro il Crotone segna il gol numero 50 con la maglia dell’Inter. Per velocità, si posiziona tra Ronaldo e Vieri.

RAPACE – Romelu Lukaku è a quota 50 gol con la maglia dell’Inter. Un bottino straordinario, considerando che sono “solo” 70 le presenze del belga coi nerazzurri. L’attuale numero 9 è infatti il secondo più veloce a raggiungere cinquanta marcature in maglia Inter. Christian Vieri impiegò 67 presenze, tre in meno di Lukaku. Ronaldo invece ci riuscì dopo 78 partite. Tuttavia, il numero 9 è risultato in un certo senso più veloce di entrambi. Sia Ronaldo sia Vieri, infatti, arrivarono a 50 reti con l’Inter all’inizio della terza stagione in nerazzurro. Big Rom ci è invece riuscito a metà (circa) della seconda. Un altro straordinario traguardo nell’esperienza nerazzurra del numero 9.