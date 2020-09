Marcos Alonso e Kanté titolari in Brighton-Chelsea! Inter più lontana?

Marcos Alonso Chelsea

Lo spagnolo e il francese partiranno dal 1′ nel match di questa sera Brighton-Chelsea, esordio stagionale in Premier League per i Blues di Frank Lampard. Si allontana l’ipotesi Inter per Kanté e Marcos Alonso?

SOGNO DOPPIO – Cominciano ad intrecciarsi campo e mercato. La Premier League ha riaperto i battenti e questa sera il Chelsea di Frank Lampard esordirà contro il Brighton in trasferta. Il tecnico dei Blues ha scelto Marcos Alonso come terzino sinistro della sua difesa a 4 e N’Golo Kanté al fianco di Jorginho e Loftus-Cheek. Entrambi sono obiettivi dell’Inter di Antonio Conte, che tuttavia dovrà trovare il modo di abbasare le pretese del Chelsea. La priorità, al momento, riguarda l’esterno mancino e Marcos Alonso, nonostante l’elevato costo del cartellino, resta tra le papabili alternative. Emerson Palmieri, infatti, è corteggiato da parecchie squadre, anche se il suo agente non ha escluso un ritorno in Italia. Per quanto riguarda il centrocampista ex Leicester, invece, servirà un’offerta monstre (da almeno 50 milioni di euro) per convincere il Chelsea a lasciarlo partire.