Inter e i 3 colpi dal Chelsea: Kanté e le gerarchie. Marcos Alonso ideale

Photo 183390664

Inter al lavoro sul mercato per completare la rosa a disposizione di Antonio Conte. I nerazzurri, in particolare, guardano in casa Chelsea e sono almeno tre i nomi che il tecnico vorrebbe portare a Milano. N’Golo Kanté priorità, ma occhio a Marcos Alonso e Olivier Giroud

TRE BOTTI BLUES – Per l’Inter non è facile intavolare trattative con il Chelsea, anche per il brusco addio di Conte ai Blues. I nerazzurri comunque stanno lavorando sulle uscite per poi tornare sul mercato per puntellare la rosa. Kanté rappresenta il sogno di questa sessione: calciatore probabilmente ideale per completare il centrocampo di Conte. Operazione molto difficile e che richiede un ampio tesoretto, probabilmente una cessione pesante. In seconda fila, Marcos Alonso è un profilo che piace da mesi per la fascia sinistra, anche in questo caso legato alle cessioni (Dalbert). I giorni finali di mercato, infine, potrebbero portare un ritorno di fiamma per Giroud.