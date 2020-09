Ag. Emerson Palmieri: “Ritorno in Italia possibile”. Inter al varco?

Emerson Palmieri Italia

Emerson Palmieri potrebbe tornare in Italia nelle prossime settimane. L’esterno è in uscita dal Chelsea ed è stato accostato all’Inter di Conte in molte occasioni. Fernando Garcia, agente del calciatore, ha parlato a riguardo ai microfoni di Inside Futbol: ecco le sue dichiarazioni

FUTURO IN ITALIA? – Emerson Palmieri è uno degli esterni in orbita Inter sul mercato. Il calciatore piace ai nerazzurri, ma anche a Napoli e Juventus: vedremo se nelle prossime settimane ci sarà un’accelerazione per il laterale. Fernando Garcia ha rilasciato delle brevi dichiarazioni sul suo assistito: “Palmieri può tornare in Italia? Si. Ora non posso dire nulla a riguardo”.