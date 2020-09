Emerson Palmieri, non solo Inter. Il Chelsea lo usa come contropartita?

Emerson Palmieri Italia

Lo riporta The Athletic, noto portale di approfondimento sportivo, sottolineando che Emerson Palmieri potrebbe essere sfruttato dal Chelsea come moneta di scambio. Ma in quel caso, l’Inter rischierebbe di veder sfumare uno dei suoi obiettivi storici per la fascia sinistra. Ecco perché

OBIETTIVO DELICATO – L’Inter è a caccia di un profilo credibile e di spessore internazionale per la fascia sinistra. Emerson Palmieri, storico pallino di Antonio Conte, è da mesi sul taccuino di Giuseppe Marotta. Negli ultimi giorni è tornata in quota la candidatura di Marcos Alonso (QUI le ultime), ma la dirigenza nerazzurra non chiude la porta all’italo-brasiliano. Tuttavia, fare affari col Chelsea non sarà semplice. In primis per i rapporti delicati tra il tecnico nerazzurro e Roman Abramovich, e in secondo luogo per i piani dei Blues.

MONETA? – Secondo quanto riporta The Atheltic, infatti, il club londinese vorrebbe sfruttare Emerson Palmieri per arrivare a Declan Rice, golden boy del West Ham. La trattativa per il 21enne degli Hammers sembra in salita (è una bandiera del club) ed ecco perché il nome di Emerson Palmieri potrebbe essere il jolly, nelle mani del Chelsea, per sbloccare il trasferimento. A quel punto, l’italo-brasiliano verrebbe definitivamente escluso dalla margherita dei desideri di Antonio Conte.

