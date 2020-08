Marchetti: “Kolarov-Inter, Roma ha fatto il prezzo dell’indennizzo! Vidal…”

Luca Marchetti

Kolarov e l’Inter sempre più vicini (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da Luca Marchetti – durante lo speciale Calciomercato in onda su “Sky Sport 24” – la Roma ha fatto il prezzo dell’indennizzo. Per quanto riguarda Vidal (vedi articolo), c’è un solo nodo da sciogliere

Alexander Kolarov si avvicina sempre di più all’Inter, come sottolineato da Luca Marchetti: «Possiamo dire che Inter e Roma troveranno l’accordo per Kolarov. La situazione è molto chiara: Kolarov di fatto ha deciso di lasciare la Roma e l’Inter è pronta ad accoglierlo. La trattativa è nata l’altro ieri, quando Inter e Fiorentina non hanno trovato l’accordo per Cristiano Biraghi e Dalbert. E nasce anche da Villa Bellini, quando Antonio Conte dice all’Inter: va bene, non abbiamo i soldi per comprare giocatori giovani? Ok, ma io ho bisogno di giocatori forti e di esperienza».

ESPERIENZA – L’altro giocatore che il club nerazzurro vuole andare a prendere è Arturo Vidal, per il quale c’è un nodo da sciogliere: «Il primo è Vidal, promesso sposo dell’Inter ormai da due sessioni di calciomercato. C’è da risolvere la buonuscita con il Barcellona ma è una trattativa che l’Inter vuole andare a chiudere facendo leva sul fatto che una trattativa simile per Alexis Sanchez l’ha già portata a termine. Kolarov è l’identikit perfetto dal momento in cui non c’è più Biraghi all’Inter: intanto è sano e ha grandissima esperienza, sopratutto a livello internazionale. La Roma ha già fatto il prezzo dell’indennizzo, intorno ai 2 milioni di euro. L’Inter ha offerto poco meno, dunque ci siamo. La trattativa è assolutamente spianata e in discesa».