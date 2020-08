Kolarov-Inter, intesa su indennizzo è vicina: la durata del contratto – Sky

Aleksandar Kolarov Fiorentina-Roma

Kolarov è molto vicino all’Inter (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da Angelo Mangiante, nel corso della diretta di “Sky Sport 24”, anche l’intesa sull’indennizzo è vicina. Il giornalista svela inoltre alcuni dettagli contrattuali

DETTAGLI – Alexander Kolarov ogni ora che passa è sempre più vicino all’Inter. Secondo Angelo Mangiante, anche l’intesa sull’indennizzo è a un passo: «L’intesa è vicinissima tra i due club. Si va avanti attraverso il lavoro di Alessandro Lucci, nuovo agente di Kolarov. Si sta cercando l’intesa sull’indennizzo, ma anche quella verrà trovata. Indennizzo per non penalizzare troppo la Roma:ricordiamo infatti che Kolarov ha un contratto in scadenza nel giugno 2021 e guadagna 3 milioni di euro netti. Con l’Inter andrebbe a firmare un biennale con forse un’opzione per il terzo».