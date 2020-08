Vidal-Inter, piÃ¹ di una suggestione. Nerazzurri ottimisti: le ultime – Sky

Vidal-Inter, più di una suggestione. Nerazzurri ottimisti: le ultime – Sky

Condividi questo articolo

Vidal Espanyol-Barcellona

L’Inter, parallelamente alla pista che porta ad Aleksander Kolarov (qui le ultime) lavora anche alla pista che porta da Arturo Vidal, centrocampista in uscita dal Barcellona. Fabrizio Romano, su “Sky Sport”, fornisce gli ultimi aggiornamenti

OTTIMISMO – Queste le ultime sulla trattativa da “Sky Sport”: «Vidal all’Inter è qualcosa in più di una suggestione. Sta diventando un’operazione reale ed un obiettivo concreto per i nerazzurri. Dopo tanti mesi di cui si è discusso su questa trattativa adesso Antonio Conte vuole il cileno: i nerazzurri si sono messi in contatto con l’agente del calciatore, Fernando Felicevich che è lo stesso di Alexis Sanchez. I nerazzurri, infatti, sperano di impostare un’operazione simile a quella che ha portato Sanchez dal Manchester United all’Inter a costo 0. Si va avanti su questa strada, ci vorrà un po’ di pazienza. Ma l’Inter è ottimista».