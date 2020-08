Kolarov-Inter, affare in dirittura d’arrivo! Accordo quasi concluso: le cifre

Kolarov all’Inter è un affare in dirittura d’arrivo (vedi articolo). Fabrizio Romano su Twitter svela che l’accordo è pronto per essere concluso. Svelate anche le cifre

IN ARRIVO – “Aleksandar Kolarov all’Inter in arrivo. Accordo pronto per essere concluso nelle prossime ore con la Roma, quota finale intorno ai due milioni di euro. Conte avrà il terzino sinistro che aveva chiesto”, annuncia Fabrizio Romano su Twitter.

Aleksandar Kolarov to Inter is now here-we-go. Agreement ready to be completed on next hours with AS Roma – final fee around €2M. Conte will have the left back he asked for. ⚫️🔵 @SkySport #Inter #Roma

