Malore Eriksen, Gravina prepara corsi di primo intervento per atleti – SM

Eriksen migliora e potrebbe essere dimesso nelle prossime ore. “Sport Mediaset” racconta gli ultimi sviluppi e riporta la volontà di Gravina (e non solo) di istituire corsi obbligatori di primo soccorso per gli atleti

IL SORRISO DI CHRISTIAN – Christian Eriksen sta bene e l’ha comunicato a tutti attraverso una sua foto sui social. Il sorriso più bello e un pollice in su (QUI per vederla). È il modo che ha scelto per ringraziare il mondo per tutto l’amore dei tifosi che l’ha sommerso dopo il grande spavento. Sono stati attimi difficili che però lui non ricorda. Eriksen ha chiesto una pizza perché non riesce a rinunciare al cibo italiano neanche in questa circostanza. Potrebbe essere dimesso già nelle prossime ore, è in attesa degli ultimi esami. Romelu Lukaku e lo staff medico dell’Inter sono pronti al blitz per andare a trovarlo (vedi articolo). Come riporta “Sport Mediaset”, questo episodio ha toccato anche i vertici del calcio e sensibilizzato tutti rispetto all’importanza dell’utilizzo dei defibrillatori. Gabriele Gravina ha confermato che istituirà corsi obbligatori di primo soccorso per gli atleti professionisti, in modo che tutti possano replicare ciò che ha fatto Simon Kjaer. Si faranno corsi in tutti i ritiri delle squadre professionistiche e in Nazionale, con l’intenzione di estenderlo anche ai dilettanti. Il mondo ha bisogno di tanti Kjaer e di tanti sorrisi come quello di Eriksen.