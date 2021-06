Eriksen può lasciare l’ospedale già oggi: condizioni buone – TS

Migliorano le condizioni di Eriksen. Secondo quanto riporta “Tuttosport” il centrocampista potrebbe essere dimesso.

VERSO LE DIMISSIONI – “Tuttosport” fornisce ottimismo ai tifosi dell’Inter riguardo alle condizioni di Christian Eriksen. Il danese infatti può lasciare l’ospedale già oggi. Le sue condizioni sono stabili e buone, come ha fatto sapere lui stesso tramite Instagram. Il condizionale è legato agli ultimi esami a cui deve essere sottoposto per capire cosa ha causato il problema, ma fino ad ora tutti i controlli hanno avuto esito negativo. In ogni caso nei prossimi giorni poi verrà tenuto sotto osservazione.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino