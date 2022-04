Lukaku via dal Chelsea, ci pensa il Milan? Affondo possibile in un caso – TS

Romelu Lukaku sta faticando nella sua avventura al Chelsea. L’addio del belga ai Blues dopo un solo anno è possibile. Ci pensa il Milan? L’analisi di Tuttosport

RITORNO IN ITALIA? – Romelu Lukaku non sta brillando in questa stagione. Il ritorno del belga al Chelsea non è stato forunato con “Big Rom” che, nel corso di tutta la stagione, ha fatto fatica: appena 5 i gol segnati in Premier League, attirando le ire dei tifosi del blues. Secondo Tuttosport è “molto probabile” l’addio di Lukaku ai londinesi alla fine della stagione. Destinazione? Un club disposto a svenarsi per lui, considerando che il Chelsea, non più di un anno fa, lo ha prelevato dall’Inter a 115. Il Milan è una pretendente? Secondo il quotidiano potrebbe esserlo, dipende da un fattore.

PROPRIETA’ – Con la proprietà attuale il nome di Lukaku non sarebbe mai stato accostato ai rossoneri. Con Elliot e Gazidis al timone, la strategia rossonera prevede investimenti su giovani prospetti. Ma, con l’avvento di Investicorp, tutto può cambiare. Fino a che la proprietà non entrerà ufficialmente nel club rossonero non è chiaro quali saranno le strategie di mercato. Conterà anche la volontà del giocatore: le sue parole di qualche mese fa, scrive il quotidiano, escluderebbero un tale “tradimento” all’Inter. Ma, in sede di mercato, tutto può succedere.

Fonte: Tuttosport – Alberto Pastorella