Finale Coppa Italia, all’Olimpico 30mila biglietti a testa per Inter e Juventus

Inter e Juventus già nella giornata di ieri hanno iniziato a studiare la divisione dei vari settori dello stadio Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia.

IN FINALE – Inter, Juventus e Lega Serie A hanno iniziato a studiare la divisione dei settori dell’Olimpico tra le tifoserie delle due squadre che saranno protagoniste nella finale di Coppa Italia l’11 maggio a Roma. È stato l’argomento principale della prima riunione operativa svoltasi ieri pomeriggio in Via Rosellini tra i rappresentanti dei club e gli organizzatori. Spetterà all’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Viminale dare il via libera, che sarà seguito dal semaforo verde alla vendita dei biglietti: 30mila a testa per ogni tifoseria, più 8mila tagliandi a disposizione della Lega.

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi

Per leggere la notizia completa, acquista “Tuttosport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.