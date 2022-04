Amadeus: «Mourinho, stima infinita. Che coppia lui e Inzaghi a Sanremo!»

Amadeus in una lunga intervista alla collega Francesca Fanelli, sul Corriere dello Sport, ha parlato di Inter-Roma facendo riferimento all’idolo José Mourinho e della possibilità di vedere lui e a Simone Inzaghi a Sanremo.

L’IDOLO – Amadeus parla di Inter-Roma, in particolare dell’idolo José Mourinho: «Mi godo il momento, è un buon momento, le cose stanno andando molto bene. Ho visto il derby. I ragazzi sono tranquilli. José Mourinho a San Siro? L’emozione è tanta, non lo nascondo. Un allenatore che noi interisti abbiamo amato tanto, per il Triplete e non solo, per tutto quello che ha dato nei suoi anni all’Inter. Un allenatore amato e ricambiato da un intero popolo. La stima resta infinita. I miei amici romani e romanisti finalmente mi capiscono… Tutte le volte che ho parlato loro di Mourinho, che ho speso elogi e complimenti. Ora sanno a cosa mi riferivo. Mio figlio si chiama come lui? Una volta, io e Giovanna, che era in attesa da pochi mesi, lo abbiamo incontrato su un volo per Lisbona. Lì ho deciso che mio figlio si sarebbe chiamato così. Lei mi ha dato del matto. Lui a Sanremo? In effetti, non ci ho mai pensato. Sarebbe un super ospite, mi piacerebbe. Aggiungo, avere sul palco di Sanremo sia Mourinho sia Inzaghi sarebbe bello».

SU INZAGHI – Amadeus parla in particolare di mister Simone Inzaghi: «Non aveva e non ha un compito facile, ma ha lavorato e sta lavorando sulla testa dei giocatori e la cosa funziona. Ora è la sua squadra, quella che voleva, gioca come vuole lui ed è in corsa su più fronti. Noi interisti crediamo in quel che sta facendo. L’allenatore è importante, ma anche la squadra lo è».

CONTRO LA ROMA – Amadeus parla in particolare di Inter-Roma e chi tra i nerazzurri potrebbe essere decisivo: «Dico Edin Dzeko che è un ex, per lui sarà di certo una partita speciale contro il suo passato recente, ma potrebbe non essere il solo. Mi viene in mente Calhanoglu, una bella punizione».

Fonte: Corriere dello Sport – Francesca Fanelli

