Lukaku nel mirino del Manchester City? Il belga felice all’Inter

Romelu Lukaku Genoa-Inter

Romelu Lukaku sarebbe finito nel mirino del Manchester City di Pep Guardiola. Secondo quanto riportato da “Express” però il belga non avrebbe intenzione di lasciare l’Inter

MERCATO – Negli ultimi giorni, dall’Inghilterra, sono ribalzate voci di un possibile interessamento del Manchester City per Romelu Lukaku. Il calciatore belga, però, secondo quanto riportato da Express, non avrebbe intenzione di lasciare l’Inter e la Serie A. Il numero 9 nerazzurro adora la vita in Italia e sta crescendo molto sotto la guida di Antonio Conte. Appare difficile credere, quindi, che il corteggiamento del City di Pep Guardiola possa andare a buon fine.

Fonte: Jack Otway– Express.co.uk