Lukaku tra i top player nel mirino del Manchester City: budget monstre

Romelu Lukaku Genoa-Inter

Il Manchester City sarebbe pronto a stanziare un budget davvero elevato per rinforzare la squadra in estate: tra i top player nel mirino Romelu Lukaku

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato dal sito del Telegraph, il Manchester City sarebbe disposto a stanziare ben 200 milioni di sterline per il mercato estivo. Uno dei reparti che Pep Guardiola vorrebbero rinforzare sarebbe quello offensivo. Infatti, nonostante il portale non escluda un rinnovo oltre questa stagione per Sergio Aguero, sembra che il club inglese si stia guardando intorno a un suo successore. Tra i nomi nel mirino non si sarebbero solo Erling Haaland del Borussia Dortmund e Darwin Nunez del Benfica, ma anche l’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku. Da vedere se la società nerazzurra deciderà di ascoltare le eventuali grandi offerti provenienti dall’Inghilterra tra qualche mese.

Fonte: Mike McGrath – Telegraph.co.uk