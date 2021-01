Barella, l’Inter si gode il suo “tuttocampista”. Numeri in crescita

Barella – Inter-Crotone – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Nicolò Barella è stato autore di una prestazione strepitosa in Inter-Juventus. Il calciatore nerazzurro si sta consacrando come un vero e proprio “tuttocampista”. A testimoniarlo ci sono anche i numeri in crescita

CONSACRAZIONE – Nicolò Barella è stato il migliore in campo nella sfida tra Inter e Juventus. Il centrocampista nerazzurro ha deciso la sfida contro la storica rivale con un assist al bacio per Vidal ed il gol che ha indirizzato definitivamente il match su assist di Bastoni. Insomma, un Barella che si sta consacrando, sempre di più, come un “tuttocampista”. La sua presenza in campo, infatti, è divenuta imprescindibile per Conte che ha affidato all’ex Cagliari le chiavi del centrocampo nerazzurra. La crescita di Barella è testimoniata anche dai numeri stagionali. il numero 23 nerazzurro, infatti, ha già segnato due reti e fornito 8 assist in stagione. Numeri destinati, inevitabilmente, a crescere e che certificano la maturazione di Barella.

MATURAZIONE – Il numero 23 nerazzurro, infatti, ha già segnato due reti e fornito 8 assist in stagione. Numeri destinati, inevitabilmente, a crescere e che certificano la maturazione di Barella. Il centrocampista nerazzurro, infatti, non è più un “semplice” centrocampista di rottura. Contrariamente a quanto avveniva in passato, Barella, adesso è decisivo anche negli ultimi 20-30 metri di campo. Il suo apporto sarà fondamentale per l’Inter, che cerca di tornare a vincere un trofeo dopo ben 9 anni di digiuno.