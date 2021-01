Udinese-Inter prova di maturitÃ  per i nerazzurri. Serve continuitÃ 

Udinese-Inter prova di maturità per i nerazzurri. Serve...

Udinese-Inter prova di maturità per i nerazzurri. Serve continuità

L’Inter, con la vittoria contro la Juventus, ha ritrovato i tre punti dopo un digiuno durato due partite. Adesso, i nerazzurri, sono attesi dalla trasferta sul campo dell’Udinese. Serve continuità

CONSAPEVOLEZZA – L’Inter è attesa ad una prova di maturità. Dopo il successo arrivato con merito contro la Juventus, i nerazzurri devono dare un segnale di continuità a se stessi e all’intera Serie A. Prima del successo contro i bianconeri, infatti, i nerazzurri erano reduci da una sconfitta ed un pareggio, arrivati rispettivamente contro Sampdoria e Roma. Il successo contro la Juventus può essere la chiave per la svolta definitiva della stagione: i nerazzurri, infatti, con un successo di questa caratura possono finalmente aver preso coscienza dei propri mezzi. La dimostrazione definitiva arriverà però sabato, sul campo dell’Udinese.

MATURITA’ – Ad Udine l’Inter deve capitalizzare quanto di buono fatto vedere contro la Juventus. L’organizzazione di gioco e l’attenzione ai dettagli sono state di altissimo livello: la sfida, per Antonio Conte, sarà riproporre prestazioni di questa caratura ogniu settimana. Troppo spesso, infatti, i nerazzurri hanno fallito appuntamenti decisivi nella stagione. In questo 2020/2021 la squadra nerazzurra è attesa al definitivo salto di qualità. La definitiva maturazione passa anche da sfide, apparentemente abbordabili, come quella di sabato ad Udine.