Lukaku vuole l’Inter e viceversa. Richiesta ufficiale al Chelsea – TS

L’Inter e Lukaku non intendono separarsi. Ausilio ha avanzato la prima richiesta ufficiale al Chelsea per prolungare il prestito. Ecco quanto emerso dall’incontro a Londra secondo Tuttosport.

TEMPO – L’Inter sembra non aver intenzioni di lasciare andare Romelu Lukaku. Il belga, dal canto suo, desidera lo stesso identico finale. Nonostante le iniziali difficoltà, infatti, la ripresa dell’attaccante nell’ultima parte stagionale ha convinto il club nerazzurro a tentare di prolungare la sua permanenza a Milano anche per il prossimo anno. Secondo quanto riporta Tuttosport, nel corso del summit tenutosi ieri pomeriggio fra Inter e Chelsea (vedi articolo), Piero Ausilio ha avanzato la prima richiesta ufficiale. La volontà del giocatore, quella del club interista e il patto con i Blues dello scorso anno per rinnovare il prestito a fine stagione, fanno ben sperare sull’esito positivo della trattativa. Resta, però, da accordarsi sul prezzo. L’Inter, infatti, non vorrebbe spendere gli stessi 20 milioni di euro, fra prestito e una parte dell’ingaggio, come accaduto la scorsa stagione per riavere Lukaku. Il Chelsea, invece, vorrebbe mantenere le stesse condizioni. Nonostante ci siano dei buoni presupposti, prima di arrivare a un accordo fra le parti ci vorrà del tempo.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini