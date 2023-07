Lukaku, l’Inter prepara il piano: cifre contenute – TS

L’Inter prepara il piano per arrivare nuovamente a Romelu Lukaku e riportarlo a Milano dal Chelsea. Secondo Tuttosport, le cifre dell’operazione sarebbero contenute il più possibile.

FORMULA E CIFRE – Con la cessione di André Onana al Manchester United, l’Inter potrà reinvestire parte del ricavato per riportare Romelu Lukaku in nerazzurro. Per poterlo fare servirà un’offerta con acquisto definitivo dal Chelsea e per questo si sta studiando il piano con cifre e formula. L’Inter punta a un altro prestito oneroso (per 8 milioni di euro), inserendo però questa volta un obbligo di riscatto per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Un totale di 38 milioni, che i nerazzurri per Lukaku sperano di poter pagare in maniera dilazionata.

Fonte – Tuttosport, Federico Masini