Onana, intenzione Inter chiara: a giorni l’offerta inglese – TS

Quello di André Onana resta sempre un nome caldissimo per il mercato in uscita dell’Inter, con il Manchester United che spinge forte grazie anche alle richieste insistenti di Erik ten Hag. Secondo Tuttosport, però, i nerazzurri non vogliono svendere il loro portiere.

COMPROMESSO – Per André Onana, tra richiesta e offerta, ballano circa 20 milioni. L’Inter è disposta a cederlo, ma non a svenderlo, e pertanto chiede una cifra attorno ai 60 milioni di euro. Mentre il Manchester United si “limita” a offrirne 40. Il forte pressing del tecnico Erik ten Hag, però, potrebbe convincere il club ad alzare la propria proposta economica per arrivare al giocatore. Attesa dunque nei prossimi giorni l’offerta ufficiale dei Red Devils, con un accordo che potrebbe arrivare per una cifra superiore intorno ai 50 milioni di euro più bonus.

Fonte – Tuttosport, Federico Masini