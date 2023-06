Lukaku, l’Inter aspetta la risposta Chelsea: doppia speranza! − Sky

Lukaku ha fatto intendere sia all’Inter che al Chelsea di voler vestire nuovamente il nerazzurro la prossima stagione. Ma il primo approccio tra meneghini e londinesi non è stato positivo

SI ATTENDE − Bisogna attendere per Romelu Lukaku. Il suo ritorno a Milano (seconda volta) non sarà facile. Il belga vuole assolutamente ritrovare l’Inter e già lo ha ribadito al Chelsea. Settimana scorsa è avvenuto in summit di mercato a Londra tra Piero Ausilio e la dirigenza Blues. Il DS nerazzurro ha avanzato la proposta del prestito. Primo approccio non positivo, col Chelsea che ha rifiutato l’offerta. Ma il tempo, da questo punto di vista, è dalla parte dell’Inter. Come riferisce Luca Marchetti, in collegamento su Sky Sport 24, all’Inter non resta che attendere che il Chelsea assecondi sia la richiesta di prestito che la volontà dello stesso Lukaku.