Dzeko al Fenerbahce: è ormai quasi fatta. Serata decisiva − Sky

Dzeko viaggia verso il Fenerbahce. Nonostante i dribbling alla stampa del bosniaco (vedi articolo), la trattativa col club turco è avanzata. Presto lascerà l’Inter

MANCA POCO − Dzeko e il Fenerbahce presto diranno sì. Trattativa a oltranza sull’ingaggio per il centravanti bosniaco, prossimo a lasciare a parametro zero l’Inter. Il suo agente Alessandro Lucci, come riferisce Luca Marchetti – in collegamento su Sky Sport 24 – si trova a Istanbul e in serata ci sarà un altro appuntamento con la dirigenza turca per chiudere. Sarà un biennale da 5 milioni di euro a stagione.