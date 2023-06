Lukaku, incredibile in Inghilterra: scambio tra Juventus e Chelsea!

Tutto da scrivere il futuro di Romelu Lukaku. L’Inter è sullo sfondo, ma manca l’accordo col Chelsea. Dall’Inghilterra, lanciano la bomba Juventus

BOMBA − Dopo il 30 giugno Lukaku ritornerà al Chelsea per la fine del prestito con l’Inter. Ma il suo dovrebbe essere un ritorno solamente momentaneo. L’Inter, infatti, spinge per riaverlo, ma manca l’accordo col Chelsea. I Blues, infatti, non sono più disposti a cederlo in prestito secco, ma vorrebbero venderlo per alleggerire un po’ il bilancio (ad oggi pesa 68 milioni di euro). Il Telegraph ha sganciato la bomba. Secondo il tabloid inglese, Chelsea e Juventus potrebbero entrare in trattativa per scambiarsi gli attaccanti: ovvero Lukaku a Torino e Dusan Vlahovic a Londra. In settimana ci saranno dei colloqui tra dirigenza e Pochettino per discutere del futuro di Big Rom. L’Inter può affondare, scrive sempre il tabloid, solamente dopo la cessione di André Onana, osservato dal Manchester United.