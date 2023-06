Koulibaly, l’Inter sfuma: «All’Al-Hilal per scrivere una nuova storia!»

L’Inter aveva avanzato al Chelsea la richiesta di prestito per Koulibaly. Il difensore, però, ha scelto l’Al-Hilal come nuova destinazione. Ha spiegato le motivazione in un’intervista al Corriere dello Sport.

AIUTARE – Kalidou Koulibaly racconta il motivo che lo ha spinto a scegliere l’Al-Hilal come nuovo club: «La mia vita è cambiata in maniera radicale. Cambio continente e anche stile di vita. Sono molto contento della mia scelta per tanti motivi. Sono felice perché sono musulmano e arrivo nel Paese giusto. E sono entusiasta di essere uno dei primi a sbarcare in un campionato in evoluzione: spero di aiutare l’Arabia Saudita e l’Al-Hilal a scrivere una nuova storia sportiva. E poi c’è questo contratto molto importante. Potrò aiutare tutta la mia famiglia a vivere bene, dai miei genitori ai miei cugini, e soprattutto sostenere le attività sociali della mia associazione in Senegal, “Capitane du Coeur”: abbiamo cominciato con la costruzione di una clinica pediatrica nel villaggio dove i miei genitori sono nati e si sono sposati. Si chiama Ngano. Io e i miei fratelli abbiamo coronato un sogno: la scorsa settimana siamo andati a Dakar e ci siamo messi in cammino. Abbiamo posato la prima pietra: aiuterà almeno una quindicina di villaggi, tante persone che al momento se hanno bisogno di un ospedale devono fare 50 minuti di strada. Ora lo Stato deve sostenerci con i medici, ma ho tante altre idee. Investiremo molto per il Senegal e poi per l’Africa dell’Ovest. Aiuteremo i giovani: sono loro il futuro del Paese e del mondo. C’è tutto per farmi stare bene: a Riad mi hanno accolto in maniera straordinaria. Il presidente mi ha trattato con enorme rispetto, raramente ho ricevuto tanta attenzione e tanta disponibilità: voglio ripagare tutto l’amore in campo. Voglio vincere per loro».

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Mandarini