Lukaku-Dybala, prima serve sfoltire l’attacco. Sanchez-Marsiglia? – CdS

L’Inter sogna il doppio colpo in attacco, Lukaku-Dybala. Per farlo però serve prima che qualcuno saluti in attacco. Un nome papabile è Alexis Sanchez.

ADDIO – L’Inter, prima di chiudere per Lukaku e Dybala, deve piazzare qualche colpo in uscita così da sfoltire l’attacco di Inzaghi. Tra i nomi papabili per un addio c’è sicuramente Alexis Sanchez. Per il cileno, come spiega il Corriere dello Sport, si pensava alla risoluzione del contratto con buonuscita ma si potrebbe pensare anche a un trasferimento per monetizzare un minimo. Alla finestra c’è il Marsiglia di Sampaoli, vedremo se si concretizzerà.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti