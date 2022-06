Asllani, oggi summit decisivo con gli agenti! Fissata data di chiusura – CdS

L’Inter è scatenata in questo calciomercato estivo. Oggi, in viale della Liberazione, sarà una giornata bollente con l’incontro in videoconferenza per Lukaku ma anche per la chiusura con Asllani.

CHIUSURA – L’Inter, quest’oggi, avrà una videoconferenza con il Chelsea per definire il trasferimento di Lukaku a Milano. Ma non solo. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport infatti, oggi sarà una giornata calda anche sul fronte Asllani. Il centrocampista dell’Empoli è stato scelto come rinforzo per il centrocampo nerazzurro e ora c’è da definire l’accordo con il giocatore. Ecco dunque spiegato l’incontro che si avrà oggi tra Inter e agente di Asllani. Ormai ci siamo e l’Inter spera che inizio settimana prossima si possano cominciare a svolgere le visite mediche.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti