Dybala, affare in stand-by per via di Lukaku. Come sbloccarlo? – CdS

L’Inter è prossima a rivedersi con il Chelsea per parlare ancora di Lukaku. Il suo ritorno a Milano sembra imminente e dunque, questo, fa mettere in stand-by l’affare Paulo Dybala.

SBLOCCO – Come sbloccare la trattativa che porterebbe Dybala all’Inter? E’ molto semplice, serve pazienza. Come spiega bene il Corriere dello Sport questa mattina, prima che i nerazzurri si risiedano al tavolo con Antun (in caso di chiusura per Lukaku), servirà che qualcosa in uscita in attacco si muovi con uno tra Sanchez-Dzeko-Correa chiamato a lasciare i nerazzurri. Fino a quel momento, se Lukaku si concretizzasse, l’affare potrebbe essere identificato come in stand-by momentaneamente.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti