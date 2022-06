Inter, adesso l’obiettivo è fare cassa: tutti gli ‘esuberi’ in uscita – TS

L’Inter si prepara ad accogliere Romelu Lukaku e Paulo Dybala. Dopo gli arrivi, però, sarà tempo delle uscite: secondo Tuttosport si proverà a far cassa anche con gli esuberi presenti in rosa

IN USCITA – L’Inter si prepara ad un doppio colpo clamoroso: gli arrivi di Paulo Dybala e Romelu Lukaku fanno sognare i tifosi ma adesso la squadra nerazzurra, secondo Tuttosport, dovrà inevitabilmente concentrarsi sulle uscite. L’Inter infatti dovrà fare cassa e dovrà abbassare il monte ingaggi su indicazione della proprietà. Parte dell’obiettivo verrà raggiunto con la cessione degli esuberi in rosa: Sanchez piace in Francia, Vidal ha diverse pretendenti. Anche Sensi e Pinamonti sono in uscita. Non è esclusa, inoltre, la cessione di uno o due big.

Fonte. Tuttosport – Federico Masini