Lukaku e Chelsea alla fine si accontentano: accordo con la Roma! I dettagli – CdS

Lukaku dopo tante scelte discutibili e un’estate scombussolata, alla fine sembrerebbe aver trovato una sistemazione (probabilmente anche l’ultima tra le opzioni rimaste). Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, accordo a un passo con la Roma. Ecco tutti i dettagli

RITORNO IN SERIE A – Romelu Lukaku dopo aver rifiutato inspiegabilmente il ritorno all’Inter e aver trattato con la Juventus che lo ha già messo da parte, è pronto a tornare in Italia per vestire la maglia della Roma. Oggi può arrivare l’accordo definitivo tra giallorossi e il Chelsea. Dopo i primi incontri di venerdì e sabato, ieri mattina i due club hanno chiuso l’accordo: circa 5 milioni più bonus (ad arrivare sui 7-8) per il prestito secco, senza l’obbligo di riscatto che i Blues avevano provato a inserire in extremis sabato mattina. Pinto deve lottare con i paletti del Fair Play Finanziario e non può impegnarsi in una spesa onerosa per i prossimi anni. La questione ingaggio si definirà oggi: 7,5 milioni a fronte degli 11,2 che percepisce attualmente, anche se Roma e Chelsea gli hanno chiesto di ridursi o stipendio e così sarà molto probabilmente.

Fonte: Corriere dello Sport – Jacopo Aliprandi e Chiara Zucchelli