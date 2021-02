Lazaro, solo prestito secco. Il DS del Borussia Monchengladbach: «Valutiamo il futuro»

Condividi questo articolo

Valentino Lazaro

Intervenuto ai microfoni della Bild, Max Eberl, Direttore Sportivo del Borussia Monchengladbach, ha confermato che il prestito di Valentino Lazaro dall’Inter è solo “secco”, senza clausole.

NESSUNA CLAUSOLA – I discorsi per il passaggio definitivo di Valentino Lazaro dall’Inter al Borussia Monchengladbach sono ancora da aprire. Come confermato dal DS del club tedesco, Max Eberl, non ci sono al momento clausole con cifre fissate per il riscatto, né per quanto riguarda il “diritto” né per quanto riguarda un “obbligo”. In ogni caso, i tedeschi sono interessati a rendere il giocatore un elemento fisso della squadra: «Quello che abbiamo con l’Inter per Valentino Lazaro è un prestito secco. Siamo felici che sia dei nostri, anche se il suo sviluppo si è fermato a causa degli infortuni subiti in stagione. Stiamo comunque valutando il suo futuro e cerchiamo di capire se potremo farlo diventare un elemento fisso della nostra rosa».

Fonte – Bild