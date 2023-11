Lautaro Martinez e il rinnovo con l’Inter, l’agente: «C’è fiducia! Vi spiego»

Lautaro Martinez e l’Inter presto si rincontreranno per parlare del rinnovo di contratto (attualmente in scadenza a giugno 2026), con ritocco dell’ingaggio e dunque della fiducia da parte del club. Di questo ne ha parlato il suo agente, Alejandro Camano, intervento nel corso di una diretta su Twitch durante TVPlay.

GRANDE SICUREZZA – L’agente di Lautaro Martinez è sicuro riguardo l’accordo con i nerazzurri: «C’è un rapporto di fiducia con l’Inter. Sono sicuro che arriveremo a un accordo per il rinnovo di Lautaro Martinez. Il suo obiettivo è quello di continuare l’esperienza con l’Inter e fare felici i tifosi. La cosa più importante per me è credere nella possibilità che Lauatro possa restare a vita, e di questo ringrazio la società. Ma nel calcio non si può mai sapere se dovesse presentarsi un’altra occasione, per il giocatore e per i conti del club valuteremo».