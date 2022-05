Lautaro Martinez, Manchester United regala ‘moderno Tevez’ a ten Hag?

Manchester United sulle tracce di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter considerato un moderno Carlos Tevez da regalare a Erik ten Hag.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da Express, il Manchester United intende prendere un attaccante moderno per l’inizio dell’era Erik ten Hag. In particolare i Red Devils sarebbero sulle tracce di Lautaro Martinez, considerato un moderno Carlos Tevez. Il tecnico ad interim dells squadra inglese, Ralf Rangnick, dopo la partita contro il Brentford lunedì sera ha ammesso che il club necessitava di due “attaccanti moderni” per alleviare il compito di segnare gol a Cristiano Ronaldo. «Cristiano non è un attaccante centrale o non vuole giocare in quella posizione – aveva dichiarato Rangnick –. È ovvio che il club ha bisogno, direi, almeno di due nuovi attaccanti che diano a questa squadra più qualità e più opzioni. Non le chiamerei nemmeno ali. Due attaccanti e attaccanti moderni, che non devono necessariamente essere ali».

Fonte: Express.co.uk