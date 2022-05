Inter-Empoli, oggi si sfonda il milione di spettatori a San Siro! I dati stagionali

Inter-Empoli di oggi (ore 18.45) vedrà un traguardo per quanto riguarda gli spettatori: si supererà quota un milione in stagione al Meazza (vedi articolo). Questi i dati stagionali a San Siro.

TRAGUARDO – Con Inter-Empoli si supererà quota un milione di spettatori. Al momento il conteggio stagionale è di poco inferiore, ma gli oltre 70.000 presenti alle 18.45 al Meazza porteranno a sfondare il muro. Un dato non scontato, viste le tante restrizioni sulla capienza e il fatto che (troppo) spesso si è giocato in orari discutibili, quasi sempre alle 18 e quasi mai in prima serata. Questi i dati fra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana delle partite a San Siro, in attesa di Inter-Empoli e dell’ultima giornata contro la Sampdoria.

SPETTATORI INTER STAGIONE 2021-2022

Inter-Roma 3-1 (34ª giornata Serie A, sabato 23 aprile ore 18) 74.947 spettatori (100% capienza)

Inter-Milan 3-0 (ritorno semifinali Coppa Italia, martedì 19 aprile ore 21) 74.508 spettatori (100% capienza)

Inter-Verona 2-0 (32ª giornata Serie A, sabato 9 aprile ore 18) 61.325 spettatori (100% capienza)

Inter-Fiorentina 1-1 (30ª giornata Serie A, sabato 19 marzo ore 18) 54.988 spettatori (75% capienza)

Inter-Salernitana 5-0 (28ª giornata Serie A, venerdì 4 marzo ore 20.45) 46.287 spettatori (75% capienza)

Inter-Sassuolo 0-2 (26ª giornata Serie A, domenica 20 febbraio ore 18) 38.324 spettatori (75% capienza)

Inter-Liverpool 0-2 (andata ottavi Champions League, mercoledì 16 febbraio ore 21) 37.918 spettatori (50% capienza)

Inter-Roma 2-0 (quarti Coppa Italia, martedì 8 febbraio ore 21) 34.326 spettatori (50% capienza)

Inter-Milan 1-2 (24ª giornata Serie A, sabato 5 febbraio ore 18) 37.918 spettatori (50% capienza, tutto esaurito)

Inter-Venezia 2-1 (23ª giornata Serie A, sabato 22 gennaio ore 18) 5.000 spettatori (capienza ridotta a 5.000 spettatori)

Inter-Empoli 3-2 dopo i tempi supplementari (ottavi Coppa Italia, mercoledì 19 gennaio ore 21) 5.000 spettatori (capienza ridotta a 5.000 spettatori)

Inter-Juventus 2-1 dopo i tempi supplementari (Supercoppa Italiana, mercoledì 12 gennaio ore 21) 29.696 spettatori (50% capienza)

Inter-Lazio 2-1 (21ª giornata Serie A, domenica 9 gennaio ore 20.45) 29.471 spettatori (50% capienza)

Inter-Torino 1-0 (19ª giornata Serie A, mercoledì 22 dicembre ore 18.30) 41.413 spettatori (75% capienza)

Inter-Cagliari 4-0 (17ª giornata Serie A, domenica 12 dicembre ore 20.45) 33.712 spettatori (75% capienza)

Inter-Spezia 2-0 (15ª giornata Serie A, mercoledì 1 dicembre ore 18.30) 30.076 spettatori (75% capienza)

Inter-Shakhtar Donetsk 2-0 (5ª giornata Champions League, mercoledì 24 novembre ore 18.45) 46.255 spettatori (75% capienza)

Inter-Napoli 3-2 (13ª giornata Serie A, domenica 21 novembre ore 18) 56.649 spettatori (75% capienza, tutto esaurito)

Inter-Udinese 2-0 (11ª giornata Serie A, domenica 31 ottobre ore 12.30) 48.076 spettatori (75% capienza)

Inter-Juventus 1-1 (9ª giornata Serie A, domenica 24 ottobre ore 20.45) 56.532 spettatori (75% capienza)

Inter-Sheriff 3-1 (3ª giornata Champions League, martedì 19 ottobre ore 21) 43.305 spettatori (75% capienza)

Inter-Atalanta 2-2 (6ª giornata Serie A, sabato 25 settembre ore 18) 36.517 spettatori (50% capienza)

Inter-Bologna 6-1 (4ª giornata Serie A, sabato 18 settembre ore 18) 35.278 spettatori (50% capienza)

Inter-Real Madrid 0-1 (1ª giornata Champions League, mercoledì 15 settembre ore 21) 37.082 spettatori (50% capienza)

Inter-Genoa 4-0 (1ª giornata Serie A, sabato 21 agosto ore 18.30) 27.402 spettatori (50% capienza)