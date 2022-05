Busio: «Io e mio fratello nati con la maglia dell’Inter! Tifo obbligato»

Busio è un centrocampista italo-americano del Venezia, reduce dal suo primo anno in Serie A anche se non certo fortunato vista l’imminente retrocessione. Intervistato da DAZN per il format Culture, rivela il suo tifo per l’Inter.

IL TIFO – Gianluca Busio dall’anno scorso gioca in Serie A, col Venezia. Un sogno che si è avverato, anche per motivi di famiglia: «Mio padre tifa Inter, io e mio fratello siamo nati con le maglie dell’Inter. Una squadra top, abbiamo iniziato a tifarla: era obbligatorio farlo. Sappiamo che in Italia il calcio è molto importante, ma mio padre mi ha raccontato che non era bravo a giocarci. Anzi, era il peggiore in famiglia e nella sua città. Ma l’amore e la passione per il calcio erano fortissimi e per me è stato subito chiaro cosa volessi fare. Siamo cresciuti guardando assieme le partite della Serie A di mattina in America».