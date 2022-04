Lautaro Martinez, l’Atletico Madrid torna a farsi sentire: Inter fissa il prezzo – TS

Questa estate l’obiettivo principale dell’Inter – secondo quanto riportato dal collega Stefano Pasquino oggi su TuttoSport -, sarà quello di vendere per almeno 100 milioni così da poter reinvestire parte del tesoretto per mantenere competitiva la squadra. Tra i possibili sacrificati c’è Lautaro Martinez, cercato insistentemente dall’Atletico Madrid.

CESSIONE – L’Inter in vista del mercato estivo si è prefissata cessioni per almeno 100 milioni, così da poter reinvestire parte del tesoretto anche sul mercato. Per evitare di impoverire una rosa ad oggi competitiva, l’obiettivo è quello di sacrificare un solo big, e tutti gli indizi portano inevitabilmente a Lautaro Martinez. Il centravanti argentino ha mercato, e l’interesse dell’Atletico Madrid è forte, così come un’estate fa. L’Inter dal canto suo ha già fissato il prezzo del suo cartellino, che si aggira intorno ai 70 milioni.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino