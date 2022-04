Brozovic imprescindibile per l’Inter di Inzaghi, efficace anche in zona gol – CdS

Brozovic sempre più determinante per Simone Inzaghi, contro lo Spezia si è anche sbloccato in Serie A. Senza di lui tre passaggi a vuoto, ora non vuole più fermarsi.

DETERMINANTE – L’Inter non può fare a meno di Marcelo Brozovic, e questo si era già capito soprattutto nel momento del bisogno, cioè quando Simone Inzaghi ha dovuto fare a meno di lui per infortunio o squalifica. Il pesante scivolone contro il Sassuolo, più i pareggi con Torino e Fiorentina ne sono la dimostrazione. Ha saltato poche partite quest’anno, ma sono state quelle in cui l’Inter ha accusato di più il colpo. Dopo essere tornato contro la Juventus in una partita che probabilmente ha segnato la svolta definitiva della squadra, questo Brozovic è imprescindibile per i nerazzurri. Con lui rifiorisce l’intero reparto, e questo si rispecchia anche nelle prestazioni degli altri: Nicolò Barella è tornato l’inesauribile motorino, mentre Hakan Calhanoglu dispensa qualità da mezzala. Il croato, invece, dirige e detta le linee-guida della manovra interista. In questa stagione meno gol del solito, ma sempre più cruciale nello scacchiere di Simone Inzaghi.

