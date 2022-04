Sensi, l’Inter lo mette sul mercato: il Monza ci pensa in caso di promozione – TS

Sensi sempre più lontano dall’Inter. Secondo TuttoSport, il Monza pensa di ingaggiarlo in vista della prossima stagione e in caso di promozione in Serie A.

RILANCIATO – Stefano Sensi a febbraio si è rilanciato alla Sampdoria dopo essere stato ceduto in prestito nel corso del mercato invernale. I risultati della squadra non sono del tutto entusiasmanti, ma in compenso il problema legato agli infortuni sembra solo un ricordo. Il centrocampista italiano, difatti, dal suo arrivo in blucerchiato ha giocato nove partite su nove da titolare, nelle dieci partite dalla squadra in campionato. Il calciatore, secondo il quotidiano di Torino, non è più nei piani dell’Inter, che lo ha messo sul mercato. La sua valutazione si aggira intorno ai 15-20 milioni.

CLUB INTERESSATO – Il Monza da tempo segue il ragazzo, e vorrebbe regalarselo in caso di promozione in Serie A. La squadra brianzola attualmente è seconda in classifica a pari merito con la Cremonese, a meno due dalla capolista Lecce. In Serie B mancano quattro giornate e il Monza avrà impegni importanti. Difficile ipotizzare che il club di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani possa acquistare Sensi a titolo definitivo, ma non è da escludere un’operazione in prestito con diritto/obbligo di riscatto.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini e Pietro Mazzara