Lautaro Martinez-Inter, presto discussione rinnovo. Chelsea? Blues chiari

Lautaro Martinez, il punto sul possibile rinnovo con l’Inter dopo le parole dell’attaccante argentino e sulla situazione Chelsea.

– Queste le parole di Fabrizio Romano all’interno del proprio canale YouTube su Lautaro Martinez dopo le recenti parole dell’attaccante argentino. «Lautaro Martinez ha parlato in pubblico prima della partita dell’Inter contro la Real Sociedad e ha detto che molti club erano interessati a lui durante l’estate, ma non è mai stato un argomento perché Lautaro ha sempre voluto restare. Così, per esempio, abbiamo già detto del rifiuto da parte del Chelsea della possibilità di acquistare Dusan Vlahovic. Per il Chelsea Lautaro Martinez non è mai stato un argomento discusso in estate, anche perché, dopo aver sborsato cifre esorbitanti per Romelu Lukaku in passato all’Inter, in questo momento il Chelsea non è disposto ad optare per un altro tipo di affare simile perché Lautaro sarebbe molto costoso. Ma anche Lautaro Martinez ha detto che discuterà molto presto un nuovo contratto con l’Inter. Quindi la discussione sul nuovo accordo tra il capitano dell’Inter, Lautaro, e il club avrà luogo presto».