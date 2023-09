Benfica-Salisburgo, l’Inter osserva e prende appunti: due giovani nel mirino – SM

Benfica-Salisburgo sarà l’altra partita del Girone D di UEFA Champions League che l’Inter osserverà, non solo per motivi di classifica. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la dirigenza nerazzurra ha già nel taccuino il nome di due giovani in particolare.

DUE GIOVANI NEL MIRINO – L’Inter ha messo gli occhi su Maurits Kjaergaard, centrocampista danese in forza al Salisburgo su cui lavora da tempo anche la Juventus. si lavora infine anche sull’ivoriano Karim Konaté, classe 2004 in grado già di metter a segno 6 gol e 2 assist in 8 partite. Il centravanti ivoriano ha sorpreso i nerazzurri nell’amichevole andata in scena ad agosto, tuttavia sarà necessario battere la concorrenza dell’Atalanta.

Fonte: Sportmediaset