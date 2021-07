Lautaro Martinez-Inter, obiettivo rinnovo. Possibili offerte dalla Spagna – TS

Sulle colonne del “Tuttosport” oggi in edicola, tiene banco la questione relativa al rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter. Secondo il quotidiano, un’offerta importante dalla Spagna potrebbe far vacillare calciatore e club nerazzurro

OBIETTIVO – L’Inter, in questa fase del mercato, sta cercando di piazzare gli esuberi presenti nella rosa a disposizione di Inzaghi. La volontà del club, infatti, è quella di non sacrificare altri big dopo Hakimi. Secondo il “Tuttosport”, però, è da monitorare la situazione relativa a Lautaro Martinez. L’obiettivo principale dell’Inter è trovare l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. L’Inter è pronta ad adeguare l’ingaggio dell’argentino con un’offerta da 4,5 milioni annui. L’agente del calciatore, però, punta ad un ingaggio vicino a quello dei top player presenti nella rosa nerazzurra.

SCENARIO – In questo scenario d’incertezza, secondo il quotidiano, potrebbe inserirsi uno dei club spagnoli interessati a Lautaro Martinez. Real Madrid, Barcellona ed Atletico Madrid sono alla finestra, pronte a fare un’offerta per l’attaccante argentino: il club di Simeone, nelle scorse settimane, ha presentato un’offerta da 40 milioni. Troppo pochi per far vacillare l’Inter, disposta a sedersi ad un tavolo e trattare per Lautaro Martinez solo per una cifra vicina ai 100 milioni.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport