Inter-Socios, accordo vicino: in America con il nuovo main sponsor – CdS

Inter, in America con il nuovo sponsor. Accordo vicino tra i nerazzurri e la società di “Blockchain”. Come riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, la prossima settimana atteso l’annuncio ufficiale.

NUOVO SPONSOR – Inter, ancora qualche dettaglio e poi sarà ufficiale: accordo tra la società nerazzurra e Socios.com, che di fatto sostituirà Pirelli. L’accordo sarà su base pluriennale intorno ai 20 milioni a stagione compresi i bonus che, in casi come questi, possono essere ricchi. Potrebbero dunque esserci alcune variabili legate ai risultati sportivi raggiunti dalla squadra, ma anche il coinvolgimento dei tifosi, soprattutto per quanto riguarda l’acquisto dei famosi “token”. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare addirittura la prossima settimana, prima della tournée in America.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.