Keita, passi avanti per il ritorno all’Inter. Una condizione necessaria – TS

Sul “Tuttosport”, oggi in edicola, trova spazio la situazione relativa a Keita Balde ed al suo possibile ritorno all’Inter. Secondo il quotidiano, però, è necessario che si verifichi una condizione ben precisa

RITORNO – L’Inter potrebbe ritrovare Keita Balde. Nella giornata di ieri, infatti, Federico Pastorello, il suo agente, ha incontrato la dirigenza nerazzurra per parlare del suo assistito. I nerazzurri, con il benestare di Inzaghi, stanno valutando l’operazione: il Monaco, secondo quanto riportato dal “Tuttosport” sarebbe disposto a cedere l’attaccante in prestito con diritto di riscatto. Il calciatore, inoltre, guadagna circa 2,8 milioni di euro annui. Un ingaggio alla portata della rosa nerazzurra. Affinché l’operazione vada in porto, però, secondo il quotidiano, l’Inter deve prima cedere qualcuno in attacco. Difficile, infatti, che possa esserci l’affondo decisivo senza uscite nel reparto offensivo.

Fonte: Alessia Scurati – Tuttosport