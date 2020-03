Lautaro Martinez, Inter non molla: Barcellona chiude? 111 milioni e 2 addii

Lautaro Martinez al centro dei rumors di mercato, in vista della prossima stagione (qui le ultime sull’attacco dell’Inter). L’argentino è da tempo accostato al Barcellona, ma, sottolinea il Mirror, piace anche a Manchester United e Manchester City: l’Inter non molla. Ecco le ultime

SPAGNOLI IN POLE – Lautaro Martinez rischia di essere il pezzo pregiato del mercato. Non è intenzione dell’Inter cedere l’attaccante e i nerazzurri vogliono resistere alle offerte, ma il pressing è continuo. Secondo le ultime novità provenienti dall’Inghilterra, la punta piace molto a Manchester City e Manchester United. Il Barcellona, però, resta in pole position e si sente in vantaggio. I bluagrana hanno intenzione di pagare la clausola rescissoria. Sono pronti, inoltre, a cedere Suarez e Coutinho per fare cassa e alzare l’offerta, se ce ne fosse bisogno.