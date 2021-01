Lautaro Martinez, incontro proficuo con l’Inter: ribadita volontÃ  di restare

Lautaro Martinez, incontro proficuo con l’Inter: ribadita volontà di restare

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez

Luca Marchetti, esperto di calciomercato di “Sky Sport”, ha commentato l’incontro di oggi tra l’Inter e gli agenti di Lautaro Martinez (vedi articolo). Un vis-à-vis proficuo secondo il giornalista, con il giocatore che ha manifestato la voglia di rimanere in nerazzurro.

INCONTRO PROFICUO – Sembra destinata a proseguire l’avventura insieme tra Lautaro Martinez e l’Inter. Come riportato da Luca Marchetti di “Sky Sport”, il giocatore e la società hanno ribadito oggi la volontà di trovare un accordo per il prolungamento contrattuale: «L’Inter e Lautaro Martinez si erano dati appuntamento tempo fa, poi saltato causa Covid. È necessario per i nerazzurri fare questo rinnovo contrattuale con adeguamento. Oggi non è stata la giornata della firma, credo si sia parlato a grandi linee di soldi perché il momento non è facile per tutte le società, Inter compresa. L’argentino non potrebbe nemmeno beneficiare dei benefici fiscali, ma per quanto ha fatto fin qui il rinnovo è meritato. Parliamo di un elemento molto considerato. Il Barcellona dopo Messi potrebbe tornare su di lui e quando qualcuno mette gli occhi su di te, l’idea non cambia dopo sei mesi. L’incontro è stato proficuo, il giocatore ha manifestato la voglia di rimanere nell’Inter e i nerazzurri hanno ribadito che è giusto trovare un accordo».