MeitÃ©: Â«Non possiamo avere paura dell’Inter. Andiamo avanti cosÃ¬Â»

Meité: «Non possiamo avere paura dell’Inter. Andiamo avanti così»

Meité Milan

Soualiho Meité, nuovo acquisto per il centrocampo del Milan, ha parlato in esclusiva a “Sky Sport”. Il giocatore ex Torino ha messo subito in chiaro quale sia il pensiero della squadra rossonera nei confronti delle più dirette avversarie – secondo la classifica – per lo Scudetto: Inter e Napoli.

NIENTE PAURA – Appena arrivato al Milan, il centrocampista Soualiho Meité ha subito lanciato la sfida alle due più dirette inseguitrici in campionato: Inter e Napoli. Queste le parole dell’ex giocatore del Torino: «Non possiamo avere paura di Inter e Napoli che hanno giocatori forti, noi dobbiamo avere fiducia e andare avanti così come stiamo facendo. Ibrahimovic è importante per noi, anche per i giovani che magari a volte possono distrarsi o pensare alla bella vita. Qui si corre tanto, ma si gioca tanto, abbiamo tanto la palla e quando si deve fare il pressing lo si fa al 100%».

Fonte – Sky Sport, Peppe di Stefano