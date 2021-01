Inter, occhi al futuro: affare in chiusura per il 16enne Kevin Zefi

Inter, occhi al futuro: affare in chiusura per...

Secondo quanto riporta la versione irlandese del quotidiano Independent, l’Inter starebbe per chiudere l’affare con lo Shamrock Rovers per l’arrivo di Kevin Zefi, attaccante 16enne.

LINEA VERDE – Si continua sempre a lavorare al futuro in casa Inter. Secondo le notizie che arrivano dall’Irlanda, infatti, i nerazzurri starebbero chiudendo con lo Shamrock Rovers le trattative per il trasferimento a Milano di Kevin Zefi, attaccante 15enne (compirà 16 anni il prossimo mese). Il giocatore è già un membro fisso della nazionale under-15 irlandese, oltre ad aver già esordito nella First Division (la “Serie B” irlandese) diventando anche il più giovane giocatore a segnare nel calcio professionistico della nazione, precisamente a settembre contro il Longford Town. L’ufficialità del trasferimento – con i nerazzurri che hanno battuto la concorrenza di diversi club – dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Fonte – Independent.ie, Daniel McDonnell