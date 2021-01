Ag. Lautaro Martinez: Â«E’ felice all’Inter! Non abbiamo parlato di clausolaÂ»

Ag. Lautaro Martinez: «E’ felice all’Inter! Non abbiamo parlato di clausola»

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

L’agente di Lautaro Martinez, Beto Yaque, ha incontrato oggi la dirigenza dell’Inter. L’argentino è in odore di rinnovo. Di seguito le dichiarazioni dell’agente al termine dell’incontro

RIUNIONE – L’agente di Lautaro Martinez, Beto Yaque, ha incontrato oggi l’Inter. L’attaccante nerazzurro tratta con la società per il rinnovo, ma Yaque spiega: «Era una riunione che avevamo in programma da tempo e che non avevamo potuto fare per via del virus. Felice all’Inter? Sì, sì. Togliere la clausola? Non abbiamo parlato della clausola».