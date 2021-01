Commisso: Â«Contro l’Inter perso all’ultimo minuto. Dobbiamo riscattarciÂ»

Commisso: «Contro l’Inter perso all’ultimo minuto. Dobbiamo riscattarci»

Rocco Commisso

Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali della società viola ricordando le ultime due sconfitte arrivate contro Inter – in Coppa Italia – e Napoli.

SCONFITTE DA RISCATTARE – Rocco Commisso, presente oggi al campo di allenamento della Fiorentina, ha ricordato le ultime due sconfitte della squadra, tra cui anche quella all’ultimo minuto dei tempi supplementari in Coppa Italia contro l’Inter: «Abbiamo fatto due partite, una l’abbiamo persa all’ultimo minuto e l’altra, come si sa, l’abbiamo persa 6-0. I ragazzi sanno che ci vuole una rivincita forte, sanno che abbiamo avuto una bruttissima partita che non ha portato onore alla città e ai nostri tifosi. Sanno che ora si devono rifare per portare la Fiorentina dove deve stare».