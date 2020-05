Lautaro Martinez-Barcellona, Inter non arretra! La richiesta – SM

Condividi questo articolo

Nel notiziario di “Sportmediaset” si fa il punto su Lautaro Martinez-Barcellona. L’Inter continua a non indietreggiare e non si accontenta di 60 milioni di euro più due giocatori: ecco gli ultimi aggiornamenti

IL PUNTO – La trattativa per Lautaro Martinez si fa sempre più calda. Il giocatore ha dato il suo ok all’offerta da 10 milioni a stagione grazie al pressing di Lionel Messi. Il Barcellona cerca di stringere i tempi ma l’accordo è lontano: l’offerta di 60 milioni + 2 giocatori (Semedo e Vidal) non viene ritenuta soddisfaciente dall’Inter, che rimane ferma sulle sue posizioni: sotto i 90 milioni cash non si tratta. Un accordo in tempi brevi è dunque difficile.

Fonte: Sportmediaset.